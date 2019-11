Netflix ha creato un tasto per saltare le battute su Donald Trump, sul serio

Netflix ha creato un tasto che consente agli utenti di saltare le battute su Donald Trump. Ma che diamine sta succedendo? La società di Reed Hastings è diventata di colpo pro-Trump? Il Tycoon ha chiesto qualche trattamento di favore? Ma no, si tratta semplicemente dell'ultima strampalata idea di Netflix.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e dalla CNN, l'azienda di Reed Hastings si è accordata con il noto comico statunitense Seth Meyers per dare al pubblico una maggiore possibilità di interazione durante la visione dello show "Seth Meyers: Lobby Baby", in arrivo anche sul catalogo italiano martedì 5 novembre 2019. In particolare, Netflix e Meyers hanno pensato a un modo divertente per "prendere un po' in giro" coloro che guardano lo show. Quale poteva essere il miglior modo per mettere in atto la "burla"? La risposta la sapete già: un tasto per saltare tutte le battute legate a Donald Trump che Meyers dirà durante lo show.

A quanto pare, il tasto sarà molto simile a quello che viene già utilizzato per saltare le "sigle iniziali" dei vari contenuti. Tuttavia, al momento non è chiaro se questa funzionalità verrà introdotta per il pubblico globale oppure se rimarrà confinata negli Stati Uniti d'America. Staremo a vedere, mancano solamente poche ore al 5 novembre 2019. Quel che è certo è che si tratta di una strategia di marketing particolarmente geniale, visto che sicuramente la presenza di questo pulsante invoglierà molte persone a guardare lo show.