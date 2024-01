Netflix, crescono gli abbonamenti al piano con pubblicità: sono più di 23 milioni

La responsabile del settore pubblicitario di Netflix, Amy Reinhard, parlando con Variety ha annunciato che la piattaforma di streaming sta registrando una forte crescita delle sottoscrizioni al piano basato sulla pubblicità.

Nello specifico, Netflix con pubblicità ha ora più di 23 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale. L’annuncio è arrivato nel corso del Variety Entertainment Summit al CES 2024, dove la dirigente ha affermato che “la cosa di cui siamo davvero entusiasti è l’engagement”, in quanto tra gli utenti che dispongono di un piano Netflix con pubblicità, l’85% guarda la piattaforma per più di due ore al giorno.

Il dato di 23 milioni di utenti attivi è in significativa crescita rispetto all’ultimo noto: poco più di due mesi, Netflix aveva annunciato che il suo livello con pubblicità aveva 15 milioni di utenti attivi a livello mondiale. All’epoca, in una lettera inviata agli azionisti, la piattaforma spiegava che gli abbonamenti al piano pubblicitario rappresentavano circa il 30% di tutti i nuovi abbonamenti nei 12 paesi in cui è disponibile.

"Siamo molto fortunati a poter avere una prospettiva a lungo termine su questo argomento", ha affermato la dirigente nel corso dell’intervista. "L'espansione della nostra attività è assolutamente la nostra più grande priorità in questo momento, ma vogliamo assicurarci di farlo in modo significativo per i membri" ha aggiunto, riconoscendo comunque che il lavoro da fare è ancora molto .

Da qualche anno Netflix con pubblicità è disponibile anche in Italia al prezzo di 5,49 Euro al mese.