Netflix ha deciso: niente più recensioni da fine luglio

Una delle più grandi aziende operanti nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento, Netflix, ha deciso che da fine luglio eliminerà la possibilità di scrivere e leggere recensioni.

In particolare, il giorno prescelto è il proprio 30 luglio e la scelta non andrà a intaccare il meccanismo di valutazione "mi piace/non mi piace", che sta garantendo parecchie soddisfazioni a Netflix e risulta essere la funzione più utilizzata per esprimere il proprio parere in merito a un determinato contenuto.

"Questa funzione è disponibile solo sul nostro sito web e con il passare del tempo il suo uso è diminuito", ha dichiarato in merito Smita Saran, portavoce della società californiana. Il tutto arriva in un momento in cui Netflix sta testando, anche in Italia, il suo nuovo piano Ultra, che prevede un rincaro nei costi di abbonamento. Tuttavia, quest'ultimo è attualmente disponibile solamente per una ristretta da fascia d'utenza.

Non è la prima volta che la piattaforma cambia qualcosa nel suo sistema di valutazione, con il punteggio da una a cinque stelle che era stato sostituito lo scorso anno proprio dal "metodo dei pollici". Insomma, una rimozione che non dovrebbe causare troppi problemi agli utenti, che potranno ovviamente cercare recensioni online, nel caso vogliano maggiori informazioni su un contenuto.