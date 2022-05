Netflix avrebbe detto ai dipendenti che possono lasciare se non d'accordo coi contenuti

Sembra proprio che Netflix sia molto rigida sulla qualità del suo servizio. Infatti, perlomeno stando a quanto emerso sul Web nel corso delle ultime ore, la società di Reed Hastings avrebbe inviato un criptico messaggio ai dipendenti.

Più precisamente, stando a quanto riportato da Gizchina e ITHome, ad alcune persone interne alla società sarebbe arrivata una comunicazione che sta facendo discutere. A tal proposito, un estratto del testo relativo a una presunta "guida culturale" per i dipendenti reciterebbe "preparati a gestire contenuti con cui potresti non essere d'accordo e, se non ti piace, puoi lasciare". Queste indicazioni sarebbero state inserite nell'ambito di una nuova sezione "Espressione Artistica" legata alla succitata guida.

Chiaramente la questione è un po' "intricata", in quanto si fa riferimento a indiscrezioni e si presume che indicazioni di questo tipo siano indirizzate unicamente a un certo tipo di personale interno, che ovviamente va istruito sul da farsi. Più che altro, sembrerebbe che la volontà di Netflix sia quella di non censurare i contenuti, lasciando scegliere agli spettatori cosa vedere e andando dunque oltre ai valori personali dei singoli dipendenti.

Insomma, Netflix è finita ancora una volta al centro dell'attenzione, anche se vale la pena ribadire che si tratta di rumor non confermati ufficialmente. Per il resto, ricordiamo che sembra trattarsi di un periodo di novità per la piattaforma, in quanto Netflix ha aperto a un possibile abbonamento con pubblicità.