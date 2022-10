Netflix down in Italia per alcuni utenti nella serata del 25 ottobre 2022

Non è esattamente la migliore delle giornate per i servizi tech quella del 25 ottobre 2022. Infatti, dopo una mattina all'insegna dei problemi con WhatsApp, la sera sta portando con sé l'impossibilità per alcuni utenti di prendere visione dei contenuti del servizio di streaming Netflix.

Più precisamente, come si può notare dalle segnalazioni in aumento sul noto portale Downdetector, non sono in pochi coloro che stanno riscontrando messaggi come "Impossibile connettersi a Netflix".

Una "noia" non di poco conto per coloro che, al termine della classica giornata lavorativa, volevano semplicemente godersi qualche serie TV o film legato alla popolare piattaforma di streaming del colosso di Reed Hastings.

Al momento in cui scriviamo non sono ancora note le motivazioni dietro ai disservizi, ma sembra proprio che la giornata del 25 ottobre 2022 non sia delle migliori in questi termini (considerando anche il succitato down di WhatsApp).



Aggiornamento ore 22:45 25/10/2022: i disservizi sembrano essere durati per un tempo ristretto. Il picco di segnalazioni sembra infatti essere legato alle ore 22, mentre verso le ore 23 tutto sembra essere tornato gradualmente alla normalità. Sembra insomma che si sia trattato di un problema meno "esteso" rispetto a quello relativo a WhatsApp (legato alla mattina del 25 ottobre 2022).