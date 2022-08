Netflix, niente download per l'abbonamento con pubblicità: addio ai contenuti offline

Netflix riceverà un piano con pubblicità, questo ormai lo sappiamo tutti. Ciò che invece nessuno sapeva, almeno fino ad oggi, è che la versione low-cost dell'abbonamento avrà anche una serie di altre feature mancanti, scoperte da uno sviluppatore nel codice dell'app del servizio di streaming.

Qualche tempo fa si era parlato di un catalogo ridotto per l'abbonamento a Netflix con pubblicità, che non avrebbe dunque permesso di vedere tutto l'enorme parco titoli del colosso dello streaming. Oggi, però, lo sviluppatore Steve Moser ha scoperto che anche i download saranno bloccato sul piano low-cost del servizio di streaming.

In altre parole, per gli utenti sarà impossibile scaricare e guardare offline i programmi, poiché il tier più basso dell'abbonamento permetterà la visione dei titoli disponibili solo in streaming e solo previa connessione a Internet. Non è chiaro il perché di questa mossa, che potrebbe però dipendere dalla gestione delle pubblicità da parte di Microsoft e Netflix, dal momento che per ora tutti i piani tariffari del servizio garantiscono il download e la riproduzione offline dei contenuti presenti sulla piattaforma.

Alcuni mesi fa, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos aveva spiegato che il nuovo abbonamento budget non avrebbe garantito le stesse funzioni e gli stessi contenuti delle versioni a costo più alto e che la versione della piattaforma con le pubblicità sarà pensata perlopiù per far "provare" il servizio agli utenti ancora incerti, convincendoli eventualmente poi a passare ad un abbonamento "pieno".

Tuttavia, Netflix non ha mai trattato il download dei propri contenuti come una feature esclusiva: al contrario, quando quest'ultimo è stato annunciato, nel lontano 2016, Sarandos aveva spiegato che si trattava di una mossa per andare incontro ai mercati emergenti, nei quali la connessione ad internet poteva essere scostante.