Netflix eliminerà il suo abbonamento base senza pubblicità in alcuni mercati nel 2024

Il 2024 sarà all’insegna delle modifiche al listino prezzi ed all’offerta di Netflix. In una lettera inviata agli azionisti, la piattaforma di streaming ha annunciato che eliminerà completamente l’opzione base più economica senza pubblicità.

Il programma prenderà il via nel Regno Uniti e Canada nel corso del secondo trimestre, e probabilmente procederà anche in altre nazioni nel corso dell’anno. Sostanzialmente quindi gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere tre abbonamenti: il piano Basic con pubblicità a 7 Dollari al mese, lo Standard senza pubblicità a 15,50 Dollari al mese ed il Premium a 23 Dollari al mese. Coloro che hanno intenzione di condividere la sottoscrizione con gli amici potranno scegliere l’opzione per la condivisione account Netflix che prevede il pagamento di un extra per ciascun account extra-familiare aggiunto.

Non è chiaro quando e se approderà anche in Italia questo test, ma Netflix in alcuni mercati come il Regno Unito ha abbandonato il suo piano Basic senza pubblicità nel Regno Unito a Luglio 2023.

Lo scorso ottobre, Netflix ha aumentato i prezzi per il piano base e premium. Nel momento in cui stiamo scrivendo in Italia è disponibile il piano standard con pubblicità a 5,49 Euro al mese, Standard a 12,99 Euro al mese e Premium a 17,99 Euro.