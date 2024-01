Netflix entusiasta dello stop alla condivisione password: 'meglio del previsto'

Nella notte italiana, Netflix ha annunciato i nuovi dati sugli abbonamenti nella relazione relativi all’ultimo trimestre dello scorso anno. I dirigenti hanno approfittato dell’occasione per parlare anche del riscontro ottenuto dallo stop alla condivisione password che ha messo in campo in tutti i mercati (Italia compresa) nel 2023.

Ted Sarandos, co-CEO della società, in conferenza stampa ha affermato che Netflix è “entusiasta” del livello di engagement che ha registrato il servizio a livello mondiale, il quale sta trovando una sua normalità dopo la stretta sulla condivisione delle password. "Il nostro impegno è un po' influenzato dal nuovo sistema di condivisione degli abbonamenti a pagamento. Pensatelo come se meno famiglie utilizzassero lo stesso account", ha detto il dirigente. “Man mano che queste persone aprono i propri account, e noi li conquistiamo con la nostra programmazione, la situazione si normalizzerà ed il nostro impegno sarà premiato”.

Sarandos complessivamente si è detto soddisfatto per come stanno andando le cose, ma come abbiamo avuto modo di raccontare nelle scorse ore, non sono esclusi nuovi rincari per gli abbonamenti Netflix. La società infatti ha sospeso l’aumento dei prezzi mentre ha implementato le nuove regole per la condivisione delle password, ma ora che si arriverà ad una normalità e stabilità.