Netflix espande la disponibilità dell'abbonamento solo mobile da 4 Dollari

Dopo il test effettuato in India, Netflix starebbe espandendo la disponibilità dell'abbonamento mobile only da 4 Dollari, che consente di visualizzare i contenuti presenti sulla piattaforma solo da dispositivi portatili.

La società di Reed Hastings ha annunciato la disponibilità del piano in Malesia, dov'è possibile sottoscriverlo allo stesso prezzo dell'India. Il nuovo livello, che affianca quelli "classici" per i TV e PC, garantisce solo una visione da dispositivo mobile alla risoluzione di 480p, per evitare l'eccessivo consumo di dati.

La scelta è senza dubbio particolare, ma indica come Netflix sia rimasta soddisfatta dai test e dal riscontro registrato in India. In Malesia l'88% delle persone possiede uno smartphone ed il 78% degli utenti internet nella nazione sud-est asiatica trascorrono del tempo in streaming su piattaforme d'intrattenimento.

Netflix intende quindi inserirsi in un mercato florido, caratterizzato da servizi come iFlix, Dimsum, PlayTV ed Astro Go che hanno adottato strategie molto aggressive per incrementare i ricavi ed aumentare la diffusione dei contenuti.

Al momento non sono emerse indicazioni in merito ad un possibile arrivo del piano anche in Italia, ed allo stato attuale la società americana sta rivolgendo le proprie attenzioni a quelle nazioni in cui i prezzi standard potrebbero aver frenato gli abbonamenti, a causa della situazione economica.

Voi sareste interessati ad una sottoscrizione da 4 Dollari?