Netflix esplode di iscritti: +9 milioni e supera ogni aspettativa nel Q1 2024

Sebbene i dati mostrano che gli abbonamenti allo streaming potrebbero essere arrivati al limite, gli ultimi dati diffusi da Netflix mostrano come il riscontro per la piattaforma sia aumentato.

In particolare, nel primo trimestre del 2024 Netflix ha registrato una crescita di 9,33 milioni di abbonati paganti ed al 31 Marzo ha 269,60 milioni di abbonati che pagano mensilmente una sottoscrizioni.

Si tratta di un dato che conferma ancora una volta come la popolarità di Netflix sia in costante aumento: nel quarto trimestre del 2023 infatti aveva annunciato l’aggiunta di 13,1 milioni di abbonati, in un Q4 migliore anche delle più rosee aspettative. Nonostante tale crescita, però, nella conference call Netflix ha annunciato che a partire dal 2025 non comunicherà più i totali parziali trimestrali degli abbonati, con una mossa che non rappresenta certo una sorpresa visto che anche altre società tech hanno fatto lo stesso: emblematico è il caso di Apple che già da anni non comunica il numero di iPhone venduti.

Andando a spulciare i dati, per Stati Uniti e Canada, gli abbonamenti a pagamento sono cresciuti di 2,53 milioni nel primo trimestre. In Europa, Medio Oriente e Africa di 2,92 milioni, nella regione dell’America Latina di 1,72 milioni, e nel mercato dell’Asia-Pacifico l’incremento è stato di 2,16 milioni di abbonati.

