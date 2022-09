Netflix estende lo stop alla condivisione password: proteste e cancellazioni in Argentina

Da più di un anno, ormai, Netflix ha dichiarato guerra alla condivisione degli abbonamenti e già da agosto scorso migliaia di utenti in America Latina si sono trovati di fronte alla spiacevole novità nel momento in cui hanno effettuato il login nel loro profilo.

La compagnia di Reed Hastings, infatti, ha esteso il programma di test che prevede il pagamento di una somma aggiuntiva per coloro che condividono la password con persone che non vivono nello stesso nucleo familiare anche ad Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana.

Tuttavia, soprattutto in Argentina questo esperimento non è stato accolto di buon occhio ed ha suscitato un’ondata di critiche ed anche cancellazioni degli abbonamenti a raffica. Tutto prevedibile, ma a preoccupare è il fatto che l’Argentina è il quarto mercato più importante per Netflix a livello globale, dietro solo a Stati Uniti, Canada ed Australia.

Sui social argentini sono diventati virali i post anti-Netflix, con molti utenti che hanno minacciato di cancellare l’abbonamento ed hanno mandato in trend tweet l’hashtag. A pesare non è solo la decisione di Netflix, ma anche la situazione economica. Joaquin Serpe, membro del Global Emergent Media Lab, a Rest of World ha spiegato che dal momento che gli abbonamenti hanno prezzo in Dollari americani, il costo aumenta significativamente quando il Peso Argentino perde di valore. Lo stesso sito ha avuto modo di intervistare un campione di 10 abbonati Netflix in Argentina, e molti hanno trovato la scelta dell'app abbastanza ostile da cancellare l'abbonamento.

"Voglio chiarire che sto annullando l'iscrizione perché non sono d'accordo con tali modifiche", ha twittato un utente argentino su Twitter. Un altro abbonato di nome Raúl Britos ha confrontato Netflix con altre piattaforme disponibili nel paese e ha scritto che queste "ti permettono di guardare i loro contenuti ovunque tu sia, senza pagare un extra”. In molti ritengono anche che il prezzo extra non sia giustificato dal catalogo.