Netflix, al via gli eventi in livestreaming e mondovisione: si parte con i SAG Awards

Mentre Netflix cerca di far funzionare gli abbonamenti con pubblicità, promettendo nuovi film e serie TV in arrivo anche per i "tier" più bassi della sottoscrizione, la piattaforma di streaming multimediale sembra voler muovere i primi passi nel settore delle trasmissioni live e dei livestreaming.

Non stiamo ovviamente parlando di virata della piattaforma verso servizi simili a Twitch o YouTube Gaming, ma della trasmissione live di alcuni eventi e programmi di particolare rilevanza internazionale. Per esempio, il 26 febbraio la compagnia trasmetterà in live l'intera cerimonia dei Screen Actors Guild Awards (o SAG Awards).

Incredibilmente, però, la cerimonia non sarà trasmessa sull'app di Netflix, bensì sul canale YouTube della piattaforma. Dal 2024 in poi, però, i diritti per lo streaming dell'evento passeranno nel complesso all'app di Netflix, rendendolo di fatto un'esclusiva per gli abbonati al servizio. Fino ad oggi, i SAG Awards sono sempre stati trasmessi dalle emittenti americane TBS e TNT, mentre la loro trasmissione nel resto del mondo è stata decisamente altalenante e legata alle partnership sottoscritte di anno in anno e di Paese in Paese.

I SAG Awards non sono certamente importanti come gli Oscar o i Golden Globe, questo è certo, ma si tratta pur sempre di premi di grande richiamo, che vengono assegnati dal sindacato degli attori di Hollywood e che spesso fanno da termometro per le premiazioni degli Oscar stessi, che si tengono a inizio marzo. In uno statement rilasciato a Variety, la Direttrice del settore TV di Netflix Bela Bajaria ha spiegato "I SAG Awards sono molto amati dalla comunità dei creativi e degli spettatori, e ora ancora più fan potranno vederli in tutto il mondo, celebrando i propri attori preferiti".

In effetti, la novità dell'accordo pluriennale tra gli organizzatori dell'evento e Netflix è che finalmente i SAG Awards saranno trasmessi in Mondovisione in diretta, esattamente come gli Oscar e i Golden Globe. Sempre Bajaria ha poi spiegato che la cerimonia rappresenta l'"inizio delle trasmissioni live su Netflix", lasciando intendere che degli eventi in diretta arriveranno con frequenza sempre maggiore sul servizio di streaming in futuro.