Netflix su Fire TV Stick ora supporta i comandi vocali di Alexa

Si espande ulteriormente la platea di funzioni a disposizione degli utenti Netflix. La piattaforma di streaming, che di recente è approdata su Now TV Smart Stick, ha guadagnato un'importante funzione su Fire TV Stick: la possibilità di controllare la riproduzione tramite i comandi vocali, utilizzando Alexa.

Il tutto è possibile grazie al telecomando del dongle di Amazon (che per chi non lo sapesse è in offerta a 39,99 Euro su Amazon seguendo le istruzioni presenti a questo indirizzo) che è dotato di Alexa.

I comandi supportati permettono di cercare contenuti, far partire la riproduzione, mandare indietro o in avanti e chiaramente mettere in pausa. Di seguito una serie di esempi dei comandi disponibili:

Cerca “La Casa di Carta” su Netflix

Trova “Stranger Things” su Netflix

Metti “La Casa di Carta” su Netflix

Fai partire “Stranger Things” su Netflix

Guarda “Stranger Things” su Netflix

Riproduci “La Casa di Carta” su Netflix

Manda indietro di dieci minuti

Si tratta senza dubbio importante, che aumenta ulteriormente il valore del già popolare dongle della compagnia di Seattle. Secondo alcune indiscrezioni la stessa funzione potrebbe presto arrivare anche su YouTube.

La Fire TV Stick è caratterizzata dall'immediatezza di utilizzo, visto che si collega direttamente alla porta HDMI presente sul retro o il lato dei televisori, ed è in grado di trasformare anche i modelli tradizionali in smart tv.