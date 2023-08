Netflix Games, è finalmente arrivato il momento delle Smart TV?

Dopo avervi raccontato la nostra esperienza mettendo alla prova Netflix Games su Android, potrebbe presto arrivare anche il momento di testare il servizio "parallelo" della piattaforma di Home Entertainment anche su Smart TV compatibili.

In particolare, i più attenti di voi probabilmente ricorderanno che giusto qualche giorno fa su iPhone è apparso il controller per Netflix Games, indizio piuttosto eloquente di come il colosso dello streaming intenda ampliare la propria presenza nel settore gaming offrendo non solo i giochi ma anche un pad "d'emergenza" a chi non ne ha uno a disposizione, da accoppiare chiaramente al servizio su Smart TV e altri device compatibili.

A quanto pare, tuttavia, è giunto il momento di iniziare a parlare della vera e propria piattaforma, dato che Netflix ha iniziato a distribuire in Canada e Regno Unito la closed beta del suo popolare servizio di intrattenimento videoludico per Smart TV e Computer compatibili.

Oltre a numero di device, a essere limitato è anche il catalogo, dato che i giochi attualmente in prova sarebbero solo una manciata, tra cui Oxenfree e Night School Studio. Chiaramente, i più fortunati potranno non solo provare il servizio ma anche il controller per iPhone in tandem per testare con mano l'esperienza completa prevista dall'azienda.