Netflix Games al lavoro sui nickname? La feature inizia a sbarcare sull'app

Mentre Netflix Games continua a lavorare per espandersi, non manca un incessante impegno per rendere la piattaforma sempre più ricca e pronta alle esigenze dei suoi utenti.

L'ultima novità riguarda, molto banalmente, i nickname di gioco. Infatti, secondo quanto riportato per primo dallo sviluppatore per piattaforma mobile Steve Moser, Netflix Games starebbe lavorando proprio su questo fronte, consentendo di impostare un nome pubblico da mostrare e condividere con gli amici, oltre che per il ranking nelle classifiche locali e globali.

Come evidenziato da Emma Roth per The Verge (da cui provengono anche gli screenshot), al download di giochi con l'app aggiornata, Netflix ora chiederebbe di impostare un gamertag (o "handle") pubblico. In Italia, al momento quest'opzione non sembra ancora attiva.

L'handle dev'essere naturalmente unico per ogni utente, ma a parte questo non sembrano esserci particolari restrizioni. Come appare in descrizione: "Il tuo handle di gioco è un nome pubblico per giocare su Netflix [...] Il tuo nome profilo e l'icona non saranno visibili per gli altri. Puoi cambiare l'handle in qualsiasi momento".

Insomma, non resta che attendere il suo rilascio anche dalle nostre parti, nonostante Netflix Game non stia convincendo, con un utilizzo da parte di appena l'1% degli abbonati, pur trattandosi di un'opzione completamente gratuita e inclusa nel piano di sottoscrizione, oltre che facilmente accessibile direttamente dall'app.