Netflix nell'offerta di Sky Q in Italia, l'annuncio è vicino

Periodo di grandi accordi per Netflix. Dopo quello concluso con Mediaset, il gigante dello streaming americano sarebbe pronto a chiuderne un altro, di natura diversa, con Sky. Secondo quanto riportato da varie testate, la pay tv presto integrerà Netflix nel pacchetto Sky Q.

A conferma dei rumor emersi sono arrivate le dichiarazioni del responsabile di Sky Europe, Andrea Zappia, il quale nel suo intervento all'EY Digital Summit, ha annunciato "l'inserimento di Netflix nell'offerta di Sky Q, perchè l'aggregazione è fondamentale: dato che il consumatore ha di fronte un'offerta gigantesca di contenuti, un aggregatore che aiuti lo spettatore è fondamentale perchè facilita la vita".

Ciò vuol dire che gli utenti Sky Q potranno presto accedere ai contenuti di Netflix con un solo abbonamento, probabilmente tramite un‘offerta ad hoc.

La partnership è strategica per la società di Reed Hastings, che sta mettendo in atto una serie di iniziative per guardarsi le spalle dall'imminente arrivo dei nuovi colossi dello streaming Apple TV+ e Disney+, i quali sono destinati a dare una scossa importante all'intero settore.

Gli spettatori dal loro canto con l'abbonamento a Sky Q potranno guardare l'enorme mole di contenuti di Netflix, ovviamente in streaming.



Alcuni nodi ancora non sono stati sciolti però: non è escluso che per accedere alla piattaforma Sky richieda un pacchetto specifico, come quello Cinema. Al momento però siamo nel campo delle ipotesi, e vi terremo aggiornati non appena l'accordo sarà ufficiale.