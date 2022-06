Netflix gratis per un anno con la nuova promozione Samsung: i dettagli

Nuova promozione lanciata in giornata odierna da Samsung, che regala un anno di Netflix. L’offerta si chiama “Scopri cosa si nasconde nell’oscurità” e porta nel materiale pubblicitario la quarta stagione di Stranger Things, lo show di punta della piattaforma per questa estate.

Come si può leggere direttamente sulla pagina dedicata all’offerta, per ottenere il beneficio è necessario acquistare uno dei seguenti TV OLED Samsung da oggi 15 Giugno al 3 Luglio 2022 inclusi:

QE55S95BATXZT da 55 pollici

QE65S95BATXZT da 65 pollici

Completato l’acquisto, non bisogna fare altro che registrare il TV su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna. Il colosso coreano provvederà ad inviare il codice di attivazione per Netflix entro 30 giorni dall’email di validazione.

Samsung spiega che il piano Netflix regalato è quello standard, con prezzo di 12,99 Euro al mese (complessivamente 155,88 Euro all’anno). L’attivazione potrà essere effettuata entro e non oltre il 30 Settembre 2022 direttamente tramite la pagina dedicata sul sito Netflix, dove non bisogna fare altro che inserire il codice ricevuto via mail da Samsung e riscattarlo.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nel file PDF pubblicato da Samsung, contenente per intero il regolamento dell’iniziativa promozionale. Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta che mixa i TV OLED e la piattaforma di streaming più popolare del mercato.