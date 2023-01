Netflix, informazioni ufficiali sullo stop alla condivisione degli account in Italia

Lo stop alla condivisione dell’account Netflix si avvicina, ed a conferma di ciò è anche arrivata una FAQ ufficiale inserita dalla piattaforma di streaming sulla versione italiana del sito web. Le risposte alle domande frequenti ci forniscono nuove informazioni su come farà a riconoscere le condotte non consentite dai termini.

Netflix a quanto pare imposterà una posizione principale per l’account tenendo conto di indirizzi IP, ID dispositivo, attività dell’account ed altri fattori. Ai dispositivi associati al profilo Netflix verrà chiesto di connettersi alla rete WiFi principale tramite app Netflix o sito web ed effettuare una visione almeno una volta ogni 31 giorni per scongiurare il blocco.

Se si è in viaggio o fuori casa, Netflix permetterà di richiedere un codice temporaneo per estendere l’accesso per un periodo massimo di sette giorni, ma non sono chiare le limitazioni a questo sistema. Nella faq si legge che “mentre sei in viaggio o se ti sposti tra più indirizzi, puoi continuare a usufruire del servizio Netflix. Se ti allontani dalla tua posizione principale per un periodo di tempo prolungato, la visione di Netflix sul tuo dispositivo potrebbe essere bloccata. Puoi richiedere un codice di accesso temporaneo per continuare a guardare Netflix”.

“Per avere accesso ininterrotto a Netflix, collegati al Wi-Fi della tua posizione principale, apri l’app o il sito web di Netflix e guarda qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni. In questo modo, confermi che il dispositivo è attendibile per guardare Netflix, anche quando sei lontano dalla posizione principale” sottolinea Netflix nella FAQ legata al blocco dei dispositivi.

Dei messaggi sullo schermo informeranno gli utenti della possibilità di trasferire i profili Netflix ad altri account per conservare la cronologia e la lista dei contenuti da vedere.

In alcun nazioni il servizio OTT consentirà di pagare un extra per condividere l’abbonamento con persone al di fuori del proprio nucleo familiare, ma a giudicare dalle FAQ ciò potrebbe non essere disponibile ovunque. Le FAQ sono disponibili anche sul sito web italiano di Netflix, un chiaro sintomo di come lo stop sia ormai prossimo a giungere anche nel nostro paese.