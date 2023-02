Netflix ha già iniziato a bloccare la condivisione in Italia? Spuntano i primi messaggi

Nonostante l’apparente passo indietro di Netflix sulla condivisione password, con la modifica della FAQ legata alla necessità di effettuare un accesso ogni 31 giorni dalla posizione principale dell’account, la piattaforma di streaming potrebbe aver iniziato il test del blocco anche in Italia.

A testimoniarlo è un articolo di Repubblica, che mostra un messaggio d’errore visualizzato da diversi utenti dallo scorso 1 Febbraio 2023. Alcuni account infatti hanno iniziato a riscontrare problemi con la visione contemporanea su più dispositivi all’improvviso: il giorno prima infatti tutto sembrava funzionare regolarmente e non è chiaro se si tratti di un bug oppure se effettivamente sia stata già bloccata la condivisione password.

Nel messaggio d’errore generico, che potete visualizzare direttamente su Repubblica, Netflix si scusa per l’interruzione: “sembra che tu stia guardando Netflix in più di un browser o in più di una scheda. Chiudi qualsiasi altro browser o scheda e ricarica la pagina. Se questo non risolverà il problema, potrebbe essere necessario riavviare il computer” si legge nel messaggio.

Dal servizio, non sono arrivate conferme o smentite a riguardo. Potrebbe trattarsi anche di un malfunzionamento momentaneo. Repubblica ha chiesto chiarimenti alla società di Reed Hastings e vi aggiorneremo qualora dovessero arrivare indicazioni.

In occasione dell'annuncio della trimestrale, Netflix ha però lasciato intendere che il blocco potrebbe ormai essere vicino.