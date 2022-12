Netflix intensifica la lotta alla condivisione account: dettagli Italia e verso lo stop

Al netto dei possibili sviluppi nel Regno Unito lato condivisione password, è giunto il momento di tornare sulla questione per via di alcuni aggiornamenti legati all'annosa lotta dei servizi di streaming a questo fenomeno. Infatti, Netflix sta intensificando gli sforzi in tal senso, anche in Italia.

A tal proposito, sul portale ufficiale del supporto Netflix è comparsa una pagina in italiano relativa proprio alla condivisione dell'account, che stando a strumenti come Wayback Machine sembrerebbe risultare attiva quantomeno da marzo 2022. In quest'ultima si legge che "un account Netflix è destinato a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico".

"Le persone al di fuori del tuo nucleo domestico dovranno usare un account proprio per guardare Netflix", continua poi l'azienda nel portale di supporto. "Quando un dispositivo esterno al tuo nucleo domestico accede a un account o se viene utilizzato di continuo, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima che sia possibile guardare Netflix o cambiare nucleo domestico Netflix. Eseguiamo questa procedura per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l'account. [...] Netflix non ti addebiterà in automatico la quota se condividi l'account con chi non vive insieme a te".

Attualmente, la verifica è relativa all'invio di un link all'indirizzo e-mail o al numero di telefono associato all'account, nonché a un apposito codice. Si fa inoltre riferimento al fatto che "la verifica del dispositivo potrebbe essere richiesta periodicamente". Come fa Netflix a determinare un nucleo domestico? L'azienda spiega che vengono utilizzate "informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell'account dai dispositivi che hanno effettuato l'accesso all'account Netflix".

Andando oltre alla pagina ufficiale italiana, di recente Wall Street Journal e MacRumors hanno lasciato intendere che un possibile stop della condivisione potrebbe avvenire a partire da inizio 2023. Sarebbero infatti allo studio ulteriori metodi per porre un freno in modo importante a questo fenomeno.

Ricordiamo d'altronde che da tempo è in fase di test una funzionalità per far pagare la condivisione dell'account Netflix. A tal proposito, si fa riferimento a un extra addebitato per ogni utente fuori dal nucleo domestico. All'estero le fonti indicano un costo di circa 3 dollari per determinati mercati, ma per ora non ci sono dettagli ufficiali per l'Italia. Da tempo la società di Reed Hastings sta pensando di implementare ulteriori misure per contrastare il fenomeno, ma adesso sembra proprio che il momento sia arrivato, stando alle fonti.

Sembra tra l'altro delinearsi una situazione in cui la piattaforma potrebbe mettere in atto un processo graduale per riuscire a portare gli utenti coinvolti a pagare un extra o passare a un nuovo account. Staremo a vedere.