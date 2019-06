Netflix, l'interfaccia mobile del futuro è simile ad Instagram

Netflix punta a diventare sempre più social. Dopo aver introdotto la condivisione dei contenuti sulle Storie di Instagram e la nuova interfaccia grafica che consente di visualizzare i trailer dei nuovi contenuti appunto come se fossero storie del social network di Mark Zuckerberg, oggi arriva un'altra notizia che avvicina l'app al social.

Secondo quanto riferito da Variety, Netflix avrebbe ufficialmente iniziato i test di un'interfaccia grafica per le app mobili molto simile al feed di Instagram.

Il nuovo feed include foto, trailer ed alert delle prossime aggiunte al catalogo. Il tutto in stile Instagram. La novità è stata battezzata "Extra" ed è già in fase di test con un piccolo gruppo di utenti Netflix.

Un portavoce della piattaforma americana, parlando con Variety ha affermato che "stiamo testando un feed video Extra nella nostra app mobile per aiutare i fan a connettersi in modo più approfondito con i titoli che amano e scoprirne di nuovi da guardare. Questi test di solito variano a seconda della regione, e potrebbero non essere definitivi".

Gli utenti inclusi nei test possono accedere alla nuova UI tramite un pulsante dedicato.

Come vi mostriamo nelle immagini presenti poco sotto, il feed è davvero molto simile a quello di Instagram. I video vengono riprodotti automaticamente, ma senza audio, e le gallerie immagini possono essere scrollate orizzontalmente. Interessante notare che i contenuti presenti in questo feed non sono disponibili in nessun'altra parte dell'app Netflix.

Obiettivo di questa nuova UI, secondo Netflix, è favorire la scoperta di nuovi contenuti da parte degli abbonati. Staremo a vedere se vedrà la luce o meno, ma nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti.