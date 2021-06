Netflix introduce i download parziali sull'app Android: ecco come funzionano

Importante novità dall'app mobile di Netflix. Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Netflix, la piattaforma di streaming ha annunciato il lancio dei download parziali, che permettono di guardare i contenuti anche se il download non è stato completato.

Come spiegato da Keela Robison, gli sviluppatori hanno migliorato l'esperienza di download di Netflix in modo tale che gli utenti possano guardare uno dei film o serie tv anche se il download non è stato completato in caso di connessione WiFi altalenante o esaurimento del piano dati mobile.

Gli utenti, una volta che la connessione è stata ripristinata, potranno scegliere se terminare il download oppure se continuare la visione.

"Vogliamo sempre rendere più facile per i membri accedere alle loro serie o film preferiti indipendentemente dalla lingua, dal dispositivo, dalla connettività o dalla posizione" spiega Netflix, che sottolinea però che i download parziali sono disponibili al momento solo su smartphone e tablet Android, mentre prossimamente partiranno i test per la versione iOS.

Qualche settimana fa Netflix ha introdotto la riproduzione casuale di film e serie TV sull'app Android. Questa new entry nella lista delle opzioni a disposizione degli utenti sarà sicuramente accolta positivamente in quanto rende l'esperienza ancora più completa. Fateci sapere cosa ne pensate attraverso i commenti.