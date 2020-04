Netflix introduce i PIN per accedere ai profili. Ecco come si impostano

Novità dal fronte Netflix. La piattaforma di streaming americana ha infatti annunciato che da oggi è possibile aggiungere un PIN per accedere ai profili legati all'account, allo scopo di proteggere i bambini dai contenuti pensati per adulti. La nuova funzione, però, è pensata anche per garantire maggiore riservatezza sui propri gusti.

Come impostare il PIN d'accesso a Netflix

Impostare il PIN per accedere ad uno dei profili è molto semplice.

Dopo aver effettuato il login nell'account, basta spostarsi nelle impostazioni dell'account tramite il menù accessibile in alto a destra, quindi dal pannello "profili e filtro famiglia" scegliere quello desiderato e cliccare su "cambia" a fianco di "blocco profilo".

A questo punto si caricherà un'altra pagina in cui non bisogna fare altro che spuntare la casella "PIN obbligatorio per accedere al profilo di.." ed indicare le quattro cifre che saranno richieste al momento dell'accesso.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, la società di Reed Hastings parla di come questa funzione sia stata progettata per proteggere i più piccoli, ed infatti raccomanda l'attivazione da parte delle famiglie che condividono il profilo anche con i più piccoli, e si aggiunge ai controlli parentali già disponibili che limitano il catalogo in base alle fasce d'età scese ed ai punteggi PG impostati.