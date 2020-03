Netflix introduce il supporto HD e HDR su parecchi smartphone, da Samsung a Xiaomi

Netflix ha deciso di espandere il supporto HD/HDR a parecchi smartphone, tablet e processori. I principali brand coinvolti sono Samsung e Xiaomi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e Gizchina, lista dei dispositivi coinvolti è quella che riportiamo di seguito.

Smartphone con certificazione HD Netflix

Samsung Galaxy A9;

Samsung Galaxy A10e;

Samsung Galaxy A30s;

Samsung Galaxy A50s;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A60;

Samsung Galaxy A70;

Samsung Galaxy A70s;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A80;

Samsung Galaxy M10s;

Samsung Galaxy M21;

Samsung Galaxy M30s;

Samsung Galaxy M31;

Samsung Galaxy M40;

Samsung Galaxy Note 10 Lite;

Samsung Galaxy S10 5G;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy XCover 4s;

Samsung Galaxy XCover Pro;

Samsung Galaxy Z Flip.

Processori con certificazione HD Netflix

Qualcomm Snapdragon 865;

Samsung Exynos 980;

MediaTek MT6768;

MediaTek MT6769;

MediaTek MT6779;

MediaTek MT6785.

Smartphone con certificazione HDR Netflix

Samsung Galaxy Fold;

Samsung Galaxy Fold 5G;

Samsung Galaxy Note 10+;

Samsung Galaxy S10 5G;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy Z Flip;

Sony Xperia 1 II;

TCL 10 Pro;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro.

Tablet con certificazione HD Netflix

Samsung Galaxy Tab A;

Samsung Galaxy Tab A 8.0;

Samsung Galaxy Tab A con S Pen;

Samsung Galaxy Tab Active Pro;

Samsung Galaxy Tab S5e;

Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Requisiti per accedere a contenuti HD da altri dispositivi

Premesso che le certificazioni coinvolte devono essere "concordate" tra la società di Reed Hastings e il produttore del dispositivo e che i succitati dispositivi rientrano chiaramente in questo caso, dovete sapere che per guardare i contenuti in HD su Netflix è necessario che il vostro smartphone disponga dei DRM Widevine L1. Potete usare l'applicazione gratuita DRM Info per controllare se il dispositivo è "certificato".

Insomma, buone notizie per i possessori dei dispositivi coinvolti, che ricevono il supporto HD/HDR. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di Netflix.