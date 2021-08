Netflix introduce il supporto a video HD e HDR su smartphone OnePlus e Oppo

Dopo avere lanciato la riproduzione casuale di film e serie TV su Android, gli sviluppatori e tecnici di Netflix hanno introdotto il supporto alla riproduzione di contenuti in HD e anche HDR10 su una vasta gamma di smartphone, principalmente modelli OnePlus e OPPO. Ecco la lista completa dei nuovi dispositivi supportati.

Prima di riportarla ricordiamo, per chi non lo sapesse, che i contenuti in HD sull’app Netflix per smartphone del robottino verde sono infatti inaccessibili a un certo numero di dispositivi in quanto l’app deve certificare la loro qualità prima di consentire la riproduzione corretta in alta definizione. Sempre più modelli la stanno supportando, ma l’implementazione è relativamente lenta.

Nelle ultime ore, però, sono ben 14 gli smartphone che hanno ricevuto il supporto ufficiale, quasi tutti a marchio OnePlus e OPPO. Nonostante ciò, come ripreso da Android Police alcuni dei modelli elencati sono alquanto datati, ergo potrebbe essere che il supporto sia già presente ma che la documentazione sia stata pubblicata da Netflix solo di recente. Detto ciò, i nuovi telefoni che supportano l’HD sono i seguenti:

Nokia XR20

OnePlus 8

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9R

OnePlus Nord 2 5G

OPPO A53s 5G

OPPO A74

OPPO F19

OPPO Reno5 A

OPPO Reno6

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 Z 5G

Si aggiunge a OnePlus 8, 8T e 8 Pro la compatibilità anche con la riproduzione HDR10 nell'app Netflix, già in dotazione alla gamma OnePlus 9.

A proposito di Netflix, recentemente ci sono state diverse segnalazioni in merito a nuove misure contro gli abbonamenti condivisi in Italia.