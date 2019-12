Da Netflix ad iPad: ecco dieci migliori prodotti tecnologici del decennio

Tempo di bilanci anche per Everyeye Tech. L'anno che sta per concludersi chiude un decennio di prodotti tecnologici che sono entrati stabilmente nella quotidianità di milioni di persone, sebbene non ci siano state rivoluzioni come quella dello smartphone. Vediamo quali sono stati i più importanti.

Nel video che trovate in apertura, caricato sul nostro canale ufficiale YouTube, proponiamo una carrellata di prodotti che hanno segnato in maniera ineludibile il decennio: si va dall'iPad agli Apple Watch, passando per gli assistenti vocali che sono sempre più popolari grazie ad Alexa, Google Assistant e Siri, e la realtà virtuale, sebbene questa non abbia registrato il riscontro sperato.

E' indubbio però che, sebbene non sia un prodotto "fisico" vero e proprio, anche Netflix merita menzione: la piattaforma di streaming arrivata anche in Italia ha cambiato per sempre il modo di fruire dei contenuti, grazie ad un catalogo mastodontico e la possibilità di poter accedere a film, serie tv e show televisivi in qualsiasi momento. La rivoluzione dello streaming però ancora non è terminata e nell'anno che sta per iniziare vedrà l'ingresso di un altro competitor di rilievo: Disney+, che debutterà in Italia e che negli Stati Uniti è stato in grado di registrare cifre da capogiro in poche ore.