Netflix ISP Aprile 2018: Vodafone ancora in testa, secondo posto per EOLO. Fastweb terzo

Come ogni mese, torna su queste pagine l'appuntamento con il Netflix ISP, che rispetto alla classifica di cui vi abbiamo parlato lo scorso mese, non registra grossi cambiamenti, tranne che in seconda posizione.

Al primo posto, infatti, si piazza Vodafone, con una velocità media di 3,36 Mbps, in calo rispetto ai 3,48 Mbps dello scorso mese, calcolata sulle reti in fibra ottica ed ADSL.

Si scambiano secondo e terzo posto EOLO e Fastweb. La rete di NGI, infatti, si piazza in seconda posizione con una velocità di 3,34 Mbps, anch'essa in calo rispetto ai 3,44 Mbps di trenta giorni fa. Sul gradino più basso del podio invece troviamo Fastweb, che scivola in terza posizione con una velocità di 3,31 Mbps.

Le altre posizioni sono occupate da Telecom Italia (quarta), Wind (quinta a 3,10 Mbps), Tiscali (sesto posto con una velocità di 3,09 Mbps), Vodafone TeleTu (settima posizione a 3,07 Mbps) e Linkem (ottavo posto a 2,79 Mbps).

Come sempre, precisiamo che l'ISP Index di Netflix è un indice attraverso cui la piattaforma di streaming americana misura le prestazioni di ogni singolo provider nella fascia prime time, ovvero quella in cui si registra il picco di utenti connessi. Si tratta di un dato che non misura la connessione reale, ma la velocità per effettuare lo streaming dei contenuti.