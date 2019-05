Netflix ISP di Aprile 2019: EOLO ancora primo, cala Vodafone

Come di consueto, Netflix ha aggiornato la leaderbord relativa all'indice ISP per il mese di Aprile. Rispetto ai dati di Marzo 2019, non registriamo grossi cambiamenti in prima posizione.

Il miglior operatore infatti si conferma EOLO, con una velocità media di 3,74 Mbps, comunque al di sotto rispetto ai precedenti 3,88 Mbps. Il cambio di guarda lo registriamo in seconda posizione, dove Fastweb prende il posto di Vodafone, grazie ad una velocità di 3,71 Mbps, anch'essa comunque inferiore rispetto allo scorso mese quando era di 3,83 Mbps.

Scivola quindi al terzo posto Vodafone, di poco distanziata da Fastweb e Telecom Italia, che la segue a 3,69 Mbps. Quinta posizione per Wind, a 3,54 Mbps, mentre chiudono la classifica Tiscali, Vodafone Teletu e Linkem, che non riportano alcuna modifica rispetto al mese precedente.

Come vi abbiamo più volte raccontato, l'indice ISP di Netflix non è un misuratore vero e proprio delle velocità dei vari operatori. Il dato infatti si riferisce alle performance registrate dalle varie telco nella fascia prime time (in cui si registra il picco di connessioni) per effettuare lo streaming dei vari contenuti. Si tratta comunque di un dato molto importante per capire quale connessione sia la migliore per la fruizione di Netflix.