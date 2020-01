Netflix ISP di Dicembre 2019: EOLO ancora miglior operatore, Vodafone perde posizioni

Come di consueto a metà mese, Netflix ha aggiornato l'ISP Index. Nel mese di Dicembre non si registrano grosse novità: EOLO continua ad essere il miglior operatore con una velocità di 4,39 Mbps, seguito da Vodafone TeleTu che però guadagna due posizioni e passa da 410 a 4,32 Mbps.

Sul gradino più basso del podio troviamo invece Telecom Italia, che comunque registra un miglioramento delle performance a 4,30 Mbps rispetto ai 4,10 Mbps dell'ISP Index di Novembre 2019.

Al quarto posto invece scende Vodafone Italy, che lo scorso mese era seconda, e riporta una velocità di 4,25 Mbps, anch'essa in miglioramento dai precedenti 4,12 Mbps. Fastweb consolida la quinta posizione a 4,24 Mbps, e lo stesso vale anche per Wind (4,18 Mbps), Tiscali (3,98 Mbps) e Linkem (3,41 Mbps).

Come ogni mese, vi ricordiamo che l'ISP Index non quantifica le performance reali degli operatori di connessione in termini di velocità internet. Si tratta infatti di un indice che misura le prestazioni di Netflix durante la fascia prima time, che di solito coincide con il picco di connessioni.

Per tutti i dati ISP, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Netflix contenente tutti i dettagli sui metodi utilizzati per ottenere i risultati e sulle modifiche registrate nel corso dei mesi.