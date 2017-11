Netflix ISP: Fastweb miglior provider di Ottobre 2017

Netflix , come di consueto all’inizio del nuovo mese, ha aggiornato la pagina relativa all’ISP, lo Speed Index che indica i provider migliori per la visualizzazione dei contenuti sulla piattaforma di streaming.

Rispetto al mese passato c’è un cambio al vertice, con Fastweb che scalza Vodafone dal posto più alto del podio, mentre EOLO - NGI guadagna ben quattro posizioni, ai danni di Telecom, Tiscali, Vodafone TeleTu e Wind, che perdono tutte una posizione. Ottavo ed ultimo Linkem, con una velocità di 2,67 Mbps, comunque superiore ai 2,64 Mbps dello scorso mese.

Sempre a livello di velocità, l’operatore che fa registrare il miglioramento più significativo è Eolo, che passa da una velocità media di 3,02 Mbps ai 3,30 Mbps di Ottobre, mentre calano Fastweb (3,43 Mbps) e Vodafone (3,42 Mbps). I dati completi sono disponibili come sempre nel grafico presente in calce, diffuso da Netflix direttamente sul proprio sito web ufficiale. Per maggiori informazioni vi reindirizziamo a questo indirizzo.