Netflix ISP di Febbraio: Vodafone miglior operatore, EOLO secondo

Come di consueto, Netflix ha aggiornato l'ISP Index relativo al mese precedente. A Febbraio registriamo il primo posto di Vodafone, con una velocità media di 4,30 Mbps in aumento significativo rispetto ai 4,19 Mbps di Gennaio. Tale dato è stato registrato con le connessioni in fibra e DSL.

Al secondo posto invece scivola EOLO, con 4,22 Mbps medi di velocità, in calo rispetto ai 4,25 Mbps di Gennaio, in questo caso solo con connettività wireless. Questo peggioramento fa scendere l'operatore in seconda posizione, comunque davanti a Telecom Italia che pareggia i 4,14 Mbps di Gennaio e resta sul gradino più basso del podio con le connessioni in fibra, DSL e via satellite.

Quarta posizione invece per Fastweb, ferma a 4,09 Mbps, seguita da Wind che registra un leggero decremento della velocità e si piazza al quinto posto con 4,01 Mbps di media. Distanziata Tiscali, a quota 3,88 Mbps (rispetto ai 3,80 Mbps di gennaio), al sesto posto, mentre Linkem chiude la classifica in settima posizione con 3,23 Mbps.

I dati completi sono disponibili nella tabella in calce. Come sempre, vi ricordiamo che la velocità dell'ISP Index di Netflix riflette le performance registrati dai vari operatori nella fascia prime-time, nel corso del quale si registra il picco.