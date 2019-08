Netflix ISP di Luglio 2019: Vodafone ancora miglior operatore, EOLO secondo

Come avvenuto a Giugno, anche nel mese di Luglio è Vodafone il miglior operatore nella classifica ISP di Netflix. La compagnia telefonica inglese ha registrato una velocità media di 4,01 Mbps in fibra ottica ed ADSL, rispetto ai 3,88 Mbps di trenta giorni prima.

Al secondo posto troviamo EOLO, che scala una posizione con i suoi 3,99 Mbps e scalza Fastweb, che seppur di poco distanziata (3,97 Mbps) scivola in terza posizione.

Fuori dal podio Telecom Italia, quarta con una velocità di 3,94 Mbps, comunque in miglioramento rispetto ai 3,82 Mbps di Giugno. Chiudono la classifica Wind, Tiscali, Vodafone TeleTu e Linkem, senza alcuna modifica rispetto al mese precedente.

Come sempre, precisiamo che l'ISP Speed Index di Netflix non è relativo alla velocità effettiva degli operatori, ma si riferisce alle performance registrate in termini di buffering dei video nella fascia oraria prime time, in cui si registra il picco di connessioni. Le velocità più elevate registrate a Luglio probabilmente sono anche dettate dal minor numero di utenti connessi, a causa delle ferie estive.

Qualche settimana fa Netflix ha aggiornato la lista dei TV consigliati, a cui ha aggiunto i nuovi TV OLED di Panasonic, della gamma VIERA, che sono classificati come raccomandati per ottenere l'esperienza di visione ottimale.