Netflix ISP di Novembre 2019: EOLO miglior operatore, secondo Vodafone

Puntuale come sempre a metà mese, Netflix ha aggiornato l'ISP Index per consentire agli utenti di ottenere informazioni su quali sono i migliori operatori per accedere alla piattaforma di streaming. Rispetto ad Ottobre 2019 non si registrano grossi cambiamenti, almeno a livello di posizioni.

Al primo posto si conferma EOLO, con una velocità media di 4,22 Mbps, seguita da Vodafone che incrementa la propria velocità di download a 4,12 Mbps rispetto ai 4,03 Mbps di Ottobre. Telecom Italia e Vodafone TeleTu sono rispettivamente terza e quarta a 4,10 Mbps, mentre Fastweb si conferma quinta, davanti a Wind, Tiscali e Linkem.

Come sempre ricordiamo che l'ISP Index di Netflix non rappresenta la reale velocità di navigazione, ma misura le prestazioni di Netflix nella fascia prime-time, in cui viene registrato il picco di connessioni contemporanee. Netflix infatti nella nota a piè di pagina sottolinea che "l'indice Netflix di velocità degli ISP è una misura della performance di Netflix durante il prime time con determinati ISP (Internet Service Provider) di tutto il mondo e non rispecchia la performance complessiva per altri servizi o dati trasmessi tramite la rete di quei provider".

Secondo le ultime indiscrezioni, Netflix starebbe testando i download automatici sulla base dei propri gusti personali, cosa ne pensate di questa novità?