Netflix ISP di Novembre: Fastweb ancora al primo posto, recupera Telecom

, come di consueto ad inizio mese, ha aggiornato la classifica degli ISP, che fornisce delle importanti indicazioni sulla velocità di trasmissione media per i contenuti presenti sulla propria piattaforma online.

Per chi non lo conoscesse, l'ISP Speed Index misura ogni trenta giorni il bitrate medio registrato dai vari provider nella fascia prime time, che coincide con il punto di maggior traffico della giornata. Di conseguenza, più alto è tale dato (come si può vedere dalla classifica presente in calce), più a sua volta è alta la capacità del provider di trasmettere dati in una quantità di tempo inferiore.

Rispetto allo Speed Index di Ottobre, a Novembre non segnaliamo grossi cambiamenti al vertice. Fastweb, con una velocità di 3.44 Mbps (leggermente superiore rispetto ai 3.43 Mbps di Ottobre), si conferma al primo posto per quanto riguarda la fibra ottica e l'ADSL, seguita, e questa è una novità, da Telecom Italia che scalza Vodafone, che scivola al quarto posto.

Telecom Italia fa registrare un sensibile miglioramento, con una velocità di 3.33 Mbps, davanti ad EOLO di NGI (a 3.30 Mbps, perfettamente in linea con quella del mese precedente), che resta sul gradino più basso del podio.

A parte Vodafone, che passa dai 3.42 Mbps precedenti ai 3.27 Mbps di Ottobre, non segnaliamo altre modifiche alla leaderboard. Il grafico completo è disponibile come sempre in calce alla notizia.