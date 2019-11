Netflix ISP di Ottobre 2019: Eolo miglior operatore, Vodafone secondo

Netflix, come sempre a metà mese, ha aggiornato l'ISP Index. Ad Ottobre a piazzarsi al primo posto è EOLO, che migliora la velocità media di Settembre e tocca quota 4,10 Mbps. Seconda posizione per Vodafone, a 4,03 Mbps, mentre chiude il podio Telecom Italia con una velocità di 3,99 Mbps.

Nel mese di Ottobre la società americana ha anche registrato una variazione di due posizioni per Vodafone TeleTu, che è passata dal sesto al quarto posto superando Fastweb e Wind. Chiude la top eight Linkem, davanti a Tiscali.

Complessivamente però le velocità di tutti gli operatori telefonici sono aumentate rispetto a Settembre, segno di una qualità media superiore che favorisce la visione dei contenuti.

Ricordiamo, come sempre, che l'ISP Index di Netflix non rappresenta un indicatore della velocità di connessione reale, ma è una misurazione delle performance che la compagnia di Reed Hastings fa in tutte le nazioni in cui è presente nella fascia prime time (al picco di connessioni contemporanee).

Netflix nel corso della settimana da poco conclusa ha debuttato anche su NOW TV Box, ma soprattutto si è trovata di fronte ad un nuovo competitor, Disney+, che però a giudicare da quanto affermato da un importante dirigente non porterà ad alcun cambiamento di strategia.