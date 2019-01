Netflix ISP: Vodafone è ancora il miglior operatore, cala EOLO

Nuovo aggiornamento per l'ISP Speed Index di Netflix, come da protocollo alla fine del mese. Nei dati di Dicembre 2018 non si registrano ancora particolari novità rispetto al mese precedente, ma vediamo di cosa si tratta.

Al primo posto nella classifica dei migliori operatori si piazza Vodafone Italy, con una velocità media di 3,79 Mbps, in aumento rispetto ai 3,70 Mbps di Novembre.

Secondo posto per Fastweb, che con una velocità di 3,74 Mbps, anch'essa in miglioramento rispetto ai 3,64 Mbps del mese precedente, consolida il proprio posto davanti a Telecom Italia, che guadagna una posizione ai danni di EOLO e si piazza al terzo posto grazie ad una prestazione media di 3,71 Mbps. EOLO invece passa da 3,64 a 3,59 Mbps, quanto basta per farla scivolare di una posizione.

Non si registrano invece particolari cambiamenti nelle altre posizioni: Wind resta al quinto posto, davanti a Vodafone TeleTu, Tiscali e Linkem, come vi mostriamo nel grafico ufficiale presente in calce

Ricordiamo, come di consueto, che l'indice ISP di Netflix non misura la velocità effettiva di una connessione internet. Si tratta, invece, di un dato che quantifica le prestazioni dei vari provider nello streaming dei contenuti nella fascia prime time, in cui si registra il traffico più elevato.