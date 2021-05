Netflix lancia su Android la riproduzione casuale di film e serie TV

Netflix lo scorso aprile ha introdotto nell’app su TV una feature interessante che permette di riprodurre un contenuto casuale, perfetta nel caso in cui non si sa che vedere alla televisione o nei momenti di profonda indecisione. Ebbene, la stessa novità sta arrivando anche sull’applicazione per smartphone Android.

Secondo quanto riportato anche da Engadget, il colosso dello streaming di film, serie TV, documentari e tanti altri contenuti video ha avviato giusto nelle ultime ore il rilascio a livello globale del pulsante “Riproduci qualcosa” su dispositivi mobili. Per accedervi basterà recarsi sul Google Play Store e controllare la disponibilità di aggiornamenti per l’app Netflix; se presenti, sarà sufficiente scaricarli e infine aprirla per controllare se, tra i menù dei contenuti offerti, apparirà anche il pulsante pop-up con la famosa icona della riproduzione casuale e la suddetta scritta.

Così facendo, Netflix vuole rendere un po’ più divertente e imprevedibile l’esperienza d’uso agli utenti che, per cambiare orizzonte oltre alla visione delle proprie serie TV preferite, vogliono “giocare d’azzardo” e scoprire show televisivi e film mai sentiti prima. Sarà interessante capire quanto successo riscuoterà questa funzione potenziata dai consueti algoritmi.

A proposito di Netflix, la piattaforma di streaming sarebbe prossima all’introduzione del servizio “N-Plus”, hub pensato per includere contenuti extra come interviste, podcast, musica, guide, giochi e molto altro ancora riguardo le produzioni originali e le serie TV offerte al pubblico.