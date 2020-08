Netflix lancia film e serie TV gratuiti in Italia: lista completa e come vederli

Completamente a sorpresa, Netflix ha reso disponibili in Italia dei film e delle serie TV visibili in modo gratuito, senza abbonamento. Ci sono dei contenuti molto interessanti, da Stranger Things fino a Bird Box, passando per Murder Mistery. Insomma, l'azienda di Reed Hastings si sta di fatto aprendo ai contenuti gratuiti.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale italiano di Netflix, la società sta dando una sorta di "assaggio" agli utenti, in modo che possano testare la bontà del servizio prima di effettuare eventualmente la sottoscrizione. Stando anche a quanto riportato da The Verge e Gadgets360, a quanto pare l'iniziativa è stata lanciata a livello globale.

Come vedere film e serie TV Netflix gratis

Per vedere i contenuti dall'Italia, basta collegarsi agli appositi link, che trovate nella lista di film e serie TV presente qui sotto. Non serve nemmeno sottoscrivere un account. I film sono interi, per le serie TV c'è solo la prima puntata.

Insomma, si tratta sicuramente di un'iniziativa interessante, che consente di guardare alcuni contenuti molto popolari, nonostante le serie TV non siano complete.