Netflix lancia Gestisci Dispositivi: cos'è la nuova funzione disponibile anche in Italia?

Netflix ha lanciato a livello mondiale la nuova funzione “Gestisci accessi e dispositivi” che come suggerisce il nome offre maggiore controllo sui dispositivi che effettuano il login nel nostro account.

Collegandosi all’hub dedicato sul sito Netflix, si potrà scorrere la lista dei dispositivi più attivi per il proprio account, con tanto di informazioni sul profilo che l'ha utilizzato, data ed orario dell'ultima visione e l'indirizzo ip. È anche possibile disconnettere i dispositivi che non si utilizzano più o che non sono riconosciuti, ma in quest'ultimo caso viene sempre consigliato di cambiare la password.

La funzione è disponibile da poche ore tramite web, dispositivi iOS ed Android.

“Con l’intensa stagione delle vacanze alle porte, molti dei nostri abbonati saranno in movimento e guarderanno Netflix ovunque stiano viaggiando per vedere la famiglia e gli amici. Accedere al proprio account mentre si è in hotel o anche a casa di un amico è facile e intuitivo, ma molte persone dimenticano poi di disconnettersi” afferma Charles Wartemberg, product manager di Netflix in un post pubblicato sul blog ufficiale del servizio.

Di recente Netflix ha lanciato anche in Italia il piano basic che non include tutti i contenuti ma ha anche un prezzo più basso, a patto di accettare la visione di spot pubblicitari.