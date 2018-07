Netflix lancia la modalità calibrata: la qualità dell'immagine da studio in salotto

Comunicato stampa: Da tempo, Netflix ha scelto di concentrare i propri sforzi sulla tecnologia per regalare agli utenti la possibilità di scegliere e controllare la propria esperienza d'intrattenimento, caratterizzata da una qualità impareggiabile.

Le funzionalità avanzate audio e video come Dolby Atmos, 4K e HDR forniscono agli sceneggiatori nuove possibilità creative che si traducono in un coinvolgimento del pubblico più profondo e autentico. Il riscontro degli spettatori non ha tardato ad arrivare, con un incremento notevole delle ore di contenuti in 4K e HDR viste. Inoltre, oggi circa un terzo degli Smart TV che usano Netflix supportano la modalità HDR.

Siamo lieti di presentare la modalità calibrata Netflix, una nuova funzionalità sviluppata da Sony, specializzata in qualità delle immagini e dispositivi, in collaborazione con gli scienziati del colore di Netflix e disponibile solo su TV Sony BRAVIA serie MASTER A9F OLED e Z9F LED. Supportata per qualsiasi tipo di contenuto su Netflix, tra cui, a titolo esemplificativo, 4K e HDR, questa funzionalità sfrutta l'esperienza Sony nell'elaborazione delle immagini per fornire una modalità di visualizzazione che configura l'apparecchio nello stesso modo in cui gli sceneggiatori calibrano i monitor in post produzione.

Grazie a una semplice impostazione del menu, i nostri abbonati possono vedere serie TV, film e documentari su Netflix proprio come sono stati concepiti, con colori definiti, contrasto dinamico di precisione e immagini nitide prive "dell'effetto soap opera".

Si pensi a una serie come Stranger Things, un mix di realismo e finzione, con una storia comune che presenta elementi ultraterreni. I dettagli cupi del Sottosopra e gli inquietanti lampi che squarciano il cielo notturno ora saranno più evidenti e più profondi. Guardando di recente Lost In Space, sono stato folgorato dal paesaggio vivido: foreste lussureggianti, distese di neve con evidenti zone d'ombra e altri elementi visivi capaci di coinvolgermi ancora di più nelle avventure dei Robinson.

Leader in ambito tecnologico e della creazione di contenuti, Netflix e Sony condividono l'esperienza dello studio. Per noi queste storie non sono semplici film o serie TV, sono opere d'arte. Rispettare l'intento creativo è un dovere non solo nei confronti degli autori, ma anche dello spettatore, perché colore, brillantezza e suono sono parte della storia.

Non vediamo l'ora che i nostri abbonati di tutto il mondo sperimentino la nuova BRAVIA serie MASTER di Sony per vivere questa fantastica esperienza e, per la prima volta, beneficiare di immagini di una qualità da studio nel salotto di casa grazie alla modalità calibrata Netflix.