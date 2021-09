Netflix lancia il primo piano mobile Android gratuito: arriverà anche in Italia?

Netflix ha annunciato che a partire da questa settimana consentirà agli utenti in Kenya di sottoscrivere un abbonamento Android gratuito che garantirà la visione di una selezione limitata di film e serie tv presenti nel proprio catalogo.

Nella lista sono però anche presenti stagioni complete di alcuni show, ma non sono state diffuse molte informazioni in merito e non abbiamo potuto verificare per ovvie ragioni.

Interessante anche notare come il nuovo piano mobile di Netflix offra agli utenti la possibilità di effettuare la registrazione senza inserire alcun tipo di pagamento, ma è necessario comunque effettuare la verifica dell'età. Netflix evidenzia anche che non è presente nessuna pubblicità.

In una dichiarazione rilasciata a The Verge, un rappresentante di Netflix ha confermato che si tratta di una prima assoluta in quanto mai prima d'ora la compagnia aveva offerto un piano gratuito di questo tipo. Inoltre, ha anche spiegato che il catalogo è composto da un quarto della sua libreria ed ha lasciato intuire che con questa mossa intende spingere coloro che sono dubbiosi a sottoscrivere gli abbonamenti "completi", se così si possono definire.

La sottoscrizione in questione è disponibile solo su Android e non supporta lo streaming su TV e laptop.

Non è chiaro se Netflix intenda espandere questo tipo di strategia anche in altri mercati, ma allo stato attuale appare improbabile ipotizzare un lancio anche in Italia.

Qualche settimana fa Netflix aveva preso di mira gli abbonamenti condivisi in Italia, ma la controffensiva non ha avuto seguito. Più di recente, invece, Netflix ha introdotto il supporto allo Spatial Audio per iPhone ed iPad.