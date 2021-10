Netflix lancia la riproduzione casuale su Android: come funziona

La funzionalità di riproduzione casuale su Netflix, denominata anche “Play Something” o “Riproduci qualcosa”, è stata introdotta in beta nell’app per smartphone Android lo scorso maggio. A partire da oggi, martedì 5 ottobre 2021, la feature è disponibile in tutto il mondo per qualsiasi utente.

In seguito alla fase di test estiva in determinate regioni globali, nel corso delle prossime settimane l’app di Netflix riceverà gradualmente il pulsante “Riproduci qualcosa” nella schermata principale all’apertura: la sua pressione causerà l’avvio della riproduzione di un contenuto casuale tra film, serie TV, documentari, spettacoli di stand-up comedy o quant’altro. Se lo show selezionato casualmente non dovesse essere di gradimento personale, allora l’app permetterà di passare a un altro contenuto molto rapidamente.

Il supporto di Netflix ha precisato due dettagli della funzionalità: la visualizzazione e il corretto funzionamento del pulsante “Riproduci qualcosa” avverranno solamente in seguito a un periodo di utilizzo del servizio, in quanto l’algoritmo di raccomandazione necessita di una cronologia su cui basarsi per selezionare i contenuti casualmente. Inoltre, i suggerimenti mostreranno anche film e serie TV la cui visione non è stata completata, oppure inclusi nella sezione “La mia lista”.

Per accedere a questa funzionalità sarà sufficiente recarsi sul Google Play Store e verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti per l’app Netflix.

Ricordiamo, in conclusione, che Netflix ha aumentato i prezzi in Italia.