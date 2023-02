Netflix lancia lo stop alla condivisione password anche in Europa: per ora Italia esclusa

In seguito alla comparsa dei primi presunti messaggi relativi allo stop della condivisione password di Netflix in Italia, arriva a livello ufficiale la conferma dell'inizio dell'espandersi della novità. Tra l'altro, si fa già riferimento all'Europa.

Come riportato da TechCrunch e The Verge, nonché come confermato direttamente mediante il portale ufficiale di Netflix, l'azienda dietro al popolare servizio di streaming ha deciso di estendere le novità lato password sharing a Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna. In parole povere, il cosiddetto "crackdown" alla condivisione degli account è ufficialmente sbarcato in Europa.

Per ora non si cita direttamente l'Italia, ma ricordiamo che in precedenza, a livello ufficiale, i Paesi coinvolti erano, ad esempio, Perù, Costa Rica e Cile. Il tutto sembra dunque "avvicinarsi" sempre di più al nostro Paese, anche se ribadiamo che per ora non ci sono maggiori dettagli in merito. In ogni caso, non viene bloccata del tutto la possibilità di condividere l'account con persone esterne al nucleo familiare, ma quest'ultima viene messa sotto pagamento.

Per intenderci, in Spagna è possibile pagare 5,99 euro al mese per persona aggiunta, mentre la cifra coinvolta è di 3,99 euro in Portogallo. In alternativa, chiaramente, le altre persone potranno sottoscrivere un abbonamento personale, con il proprietario originale del profilo che potrà "buttarle fuori". C'è anche una funzionalità di trasferimento del profilo messa a disposizione da Netflix, che consente agli utenti che devono "uscire" di trasferire a un nuovo account la cronologia di visualizzazione, i contenuti da guardare e così via.

Per quel che concerne i piani in abbonamento che possono accedere alla funzionalità Extra Member, legata all'aggiunta di persone esterne al proprio nucleo familiare, risulta possibile aggiungere una singola persona al piano Standard, mentre per il piano Premium si possono aggiungere fino a due persone. Potete trovare maggiori dettagli nell'immagine presente in calce alla notizia.

Per il resto, di mezzo c'è anche la funzionalità che consente di impostare la location primaria relativamente al proprio account Netflix, mentre nel comunicato di lancio la piattaforma di streaming afferma che gli utenti coinvolti non avranno comunque problemi a guardare i propri contenuti preferiti anche in viaggio.

Al netto del fatto che per ora la questione non riguarda a livello ufficiale l'Italia, sul portale di Netflix si legge che c'è l'intenzione di espandere il tutto nei prossimi mesi. Sarà presto coinvolto anche il nostro Paese? Staremo a vedere. In ogni caso, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su come dovrebbe funzionare lo stop alla condivisione password di Netflix a livello di tecnologia.