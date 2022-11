Netflix low cost in Italia: 10 film e serie TV assenti, da Shrek a The Office

Sono passate alcune ore dal lancio del piano Base con pubblicità di Netflix in Italia (e non solo). Gli appassionati stanno dunque cercando di comprendere, magari senza mettere mano al portafogli, quali film e serie TV sono assenti dall'abbonamento. Netflix non ha infatti rilasciato una lista completa per l'Italia, ma abbiamo indicazioni per voi.

Ebbene, nonostante le linee guida ufficiali di Netflix siano generiche in merito ai titoli assenti dal piano "Base con pubblicità" per via della questione licenze, limitandosi a indicare semplicemente che i contenuti mancanti sono contrassegnati dall'icona di un lucchetto, c'è un metodo per poter comprendere, senza sottoscrivere il piano e senza eseguire il login, quali sono i film e serie TV assenti.

Infatti, basta cercare il contenuto di vostro interesse sul portale ufficiale di Netflix, dando un'occhiata all'eventuale presenza dell'indicazione "Non disponibile nel piano Base con pubblicità a causa di limitazioni legate alle licenze". Attenzione però al fatto che passare da un titolo all'altro all'interno del sito Web senza effettuare il login può rivelarsi un po' "intricato", dunque potreste banalmente voler cercare su Google il contenuto di vostro interesse seguito dalla parola "netflix", così da poter poi accedere direttamente alla pagina e vedere se c'è la succitata indicazione.

10 film e serie TV assenti dal piano low cost di Netflix in Italia

In questa sede ci soffermiamo dunque su alcuni esempi pratici di film e serie TV mancanti in Italia.

Chiaramente non sono solamente questi i contenuti assenti, ma in mancanza di una lista completa diffusa ufficialmente abbiamo pensato potesse risultare quantomeno interessante spiegarvi come verificare l'eventuale presenza dei titoli di vostro interesse senza dover effettuare la sottoscrizione, nonché fornirvi degli esempi.