Netflix migliora l'abbonamento da 5 euro al mese: 1080p e più dispositivi

Non è passato troppo tempo da quando abbiamo fatto riferimento su queste pagine alla questione di Netflix e Prime Video in USA. Tuttavia, è già arrivato il momento di tornare a trattare il primo servizio di streaming. Infatti, è stato deciso di incrementare la risoluzione del piano Base con pubblicità (e non solo).

A tal proposito, come riportato anche da iDownloadBlog e MSPowerUser, ad aprile 2023 è emerso che Netflix ha scelto di portare la riproduzione video del suo piano in abbonamento meno costoso, che ricordiamo in Italia viene proposto a 5,49 euro al mese, da HD a 1080p. In parole povere, niente più 720p, nemmeno con la sottoscrizione dal prezzo inferiore.

Inoltre, c'è un'altra novità, in quanto risulta ora possibile effettuare la riproduzione da due dispositivi in contemporanea. Ricordiamo che in precedenza era invece possibile effettuare una riproduzione da un singolo dispositivo in 720p. Insomma, Netflix sta cercando di rendere più "appetibile" il piano in abbonamento da 5,49 euro al mese.

Al netto di questo, come ben potete immaginare, permangono le altre limitazioni. C'è infatti ancora la pubblicità e il catalogo non è del tutto completo, in quanto possono mancare alcuni contenuti per via di limitazioni legate alle licenze. Inoltre, questo piano non consente di effettuare il download dei contenuti per la visione offline.



In ogni caso, la novità è stata annunciata contestualmente al rapporto sugli utili del primo trimestre 2023 di Netflix. Il tutto sarà attivo in Canada e Spagna già a partire dalla giornata del 19 aprile 2023, ma arriverà anche con un rollout graduale in Italia (che non dovrebbe impiegare molto).