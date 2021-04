Netflix migliora l'esperienza utente nella sezione dedicata ai bambini

Dopo le migliorie apportate con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione per iOS e Android, torniamo a parlare di Netflix e della sua interfaccia utente, che riceve un piacevole refresh nella sezione Kids.

Il nuovo aggiornamento punta dunque a migliorare l'esperienza dei bambini durante la navigazione all'interno dei profili a loro dedicati, tramite disegni più accattivanti e una nuova riga in primo piano con gli show più visti dall'utente. I miglioramenti coinvolgono la versione dell'applicazione dedicata alle Smart TV e ai box smart come Apple TV e Google TV e finalmente riescono a rendere unica l'esperienza di navigazione all'interno dei profili Kids, precedentemente troppo simili a quelli standard.

I personaggi degli show più visti andranno ad animare dunque la pagina iniziale del profilo Kids in maniera totalmente personalizzata a seconda della cronologia degli spettacoli più apprezzati dal bambino.

Netflix ha dichiarato che l'intento di questo nuovo approccio è quello di rendere ancora più facile ed immediato il riconoscimento dei nostri show preferiti. Michelle Parsons, Product Manager per la sezione Kids di Netflix, ha dichiarato che "Volevamo rappresentare un titolo nel modo in cui i bambini lo riconoscono maggiormente: attraverso i personaggi. Sarà come quando il bambino entra nella propria stanza e sa già dove saranno tutti i pezzi di Lego".

Un interessante cambio di direzione che potrebbe dunque aiutare Netflix a recuperare il terreno perso nei confronti di Disney+.