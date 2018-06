Netflix non funziona: down di circa un'ora, poi il ritorno alla normalità

Da circa un'ora sul web si è diffuso l'hashtag #NetflixDown, segno inequivocabile che, questa sera, qualcosa non ha funzionato nella piattaforma di streaming di Reed Hastings. Netflix ha smesso di funzionare intorno alle 11:15, e ancora non si conoscono le cause del problema.

Non capitano spesso down di questo tipo nel servizio, la notizia si è quindi diffusa a macchia d'olio in Italia, passando dai social, da Facebook a Twitter. Nel momento in cui scriviamo questa news, possiamo confermare che il down è durato fino a circa le 00:20, poi il servizio è tornato alla normalità. Ora è perfettamente funzionante sia da smartphone che su smart TV, e anche con lo streaming su PC non si riscontrano problemi.

Allarme rientrato quindi per gli utenti, che possono tornare a guardare le proprie serie TV e film preferiti.