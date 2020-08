Netflix, non sapete cosa guardare? Il TV sceglie da solo con questa feature

In ogni caso, per il momento la funzionalità è in una fase preliminare, quindi potrebbe non essere ancora disponibile per il vostro account. Tuttavia, sono diverse le segnalazioni da parte degli utenti in merito alla comparsa del pulsante "Shuffle Play". Inoltre, c'è anche chi afferma di aver trovato una scheda chiamata "Play Something", che effettua esattamente la stessa operazione di riproduzione casuale . A quanto pare, quest'ultima si basa anche su film e serie TV a cui l'utente si è detto interessato, nonché sui contenuti già visti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget , la società dietro il popolare servizio di streaming sta testando una funzionalità chiamata "Shuffle Play" . Si tratta essenzialmente di una modalità di riproduzione casuale, simile a quella a cui molti utenti si sono abituati tramite servizi come Spotify. Tuttavia, qui al posto della musica ci sono film e serie TV: si preme sull'apposito pulsante, presente appena sotto all'icona del proprio profilo, e Netflix sceglie automaticamente per l'utente il contenuto da guardare. Insomma, niente più litigi: ci pensa direttamente "il televisore".

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

My TV has a Netflix shuffle play option. The definition of chaotic evil. — KD (@kgdobs) August 11, 2020