Netflix, non solo stop condivisione password: la piattaforma si dà al fitness con Nike!

Non c’è solo lo stop alla condivisione password di Netflix. La piattaforma di streaming infatti vuole darsi anche al fitness grazie ad una partnership stretta con Nike con cui mira a dare l’assalto ad Apple Fitness.

L’obiettivo del servizio VOD è attirare gli appassionati di fitness sulla sua piattaforma con una serie di sessioni di allenamento disponibili per tutti gli abbonati.

Nello specifico, i contenuti video di Nike Training Club, vale a dire l’app di fitness targata Nike che propone sessioni di allenamento guidate, verranno aggiunti a Netflix entro la fine dell’anno: il servizio di Reed Hastings osserva che ogni programma di allenamento soddisferà diversi livelli di fitness e gusti degli utenti, e sarà suddiviso in più episodi. Il primo gruppo, in uscita il 30 Dicembre, includerà 46 episodi per un totale di 30 ore di contenuti. Di seguito la lista ufficiale con il relativo numero di puntate:

Kickstart Fitness with the Basics (13 episodi)

Two Weeks to a Stronger Core (7 episodi)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 episodi)

HIT & Strength with Tara (14 episodi)

Feel-Good Fitness (6 episodi)

Il secondo gruppo di questi episodi di Nike Training Club arriverà su Netflix nel 2023. Netflix ha anche fatto riferimento al supporto a più lingue, ed al fatto che saranno disponibili per tutti i livelli di abbonamento.