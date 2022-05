Netflix, quante novità: espansione sottotitoli in italiano e 'Mystery Box'

Non ci sono solamente questioni spinose in casa Netflix. Infatti, il popolare servizio sta continuando ad arricchirsi di nuove funzionalità. Questa volta, si fa riferimento all'espansione dei sottotitoli, nonché a una "Mystery Box".

Partendo dai sottotitoli, come indicato anche da Engadget e The Verge, si fa riferimento a una maggiore accessibilità della piattaforma di streaming. Più precisamente, la novità consiste nell'estensione di funzionalità come descrizioni audio, doppiaggio e sottotitoli per non udenti e persone con problemi di udito ad altre 10 lingue, tra cui rientra l'italiano. Il tutto si applica ai contenuti originali Netflix: la società di Reed Hastings prevede di lavorare fino a inizio 2023 per integrare queste feature per quel che riguarda l'intera libreria di contenuti originali.

Passando, invece, alla questione della "Mystery Box", così come descritta da TechCrunch e dalla stessa Netflix, a partire dalla giornata del 19 maggio 2022 è in fase di rilascio una funzionalità shuffle destinata ai più piccoli. Quest'ultima è accessibile mediante un apposito riquadro del punto di domanda, collocato in bella vista nella pagina principale dell'account dedicato ai Bambini. Tramite quest'ultimo, i più piccini potranno scoprire velocemente nuovi contenuti.

La feature "Mystery Box" è disponibile per la versione TV dell'app ufficiale di Netflix ed è pensata ovviamente anche per facilitare la vita ai genitori, che possono magari in questo modo trovare più rapidamente contenuti interessanti per i propri figli, dato che il consiglio dell'app si basa su quanto visto in precedenza. Insomma, sembra proprio che si tratti di un periodo di novità per la piattaforma di streaming.